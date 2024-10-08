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A Milli Futbol Takımı, Karadağ Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim'de Karadağ ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçı için Samsun'da antrenman yaparak hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, basına açık ve kapalı olarak gerçekleşti.

- A Milli Takım, Karadağ maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı ve ardından pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. İdmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da antrenmanı takip etti. Öte yandan haziran ayında çapraz bağında kopma meydana gelen kaleci Doğan Alemdar da ziyaret için Riva'ya geldi.

Ay-yıldızlılar, yarın basına kapalı yapacağı çalışmayla Karadağ maçının hazırlıklarına devam edecek.

A Milli Futbol Takımı, Karadağ Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ÖZTAŞ - Spor

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