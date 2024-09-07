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A Milli Futbol Takımı İzlanda maçı hazırlıklarına başladı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Cardiff'te yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktik oyun da oynandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Cardiff'te yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmana, dün akşam oynanan Galler müsabakasına başlayan 11'de yer alan oyuncular otelde rejenerasyon yapmaları nedeniyle katılmadı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas, top kapma ve son vuruş çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

Ay-yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Takım kafilesi, TSİ 17.45 kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Cardiff'ten İzmir'e geçecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Cardiff İzlanda Güncel Spor

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