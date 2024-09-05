A Milli Futbol Takımı Galler Maçı Öncesi Yürüyüş Yaptı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü. Yürüyüş sırasında teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Futbolcular ve teknik ekip Cardiff Şehir Stadı'nda fotoğraf çektirdi

Statta yapılan yürüyüşün ardından ay-yıldızlı ekip, konaklayacağı otele geçti.