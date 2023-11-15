A Milli Futbol Takımı Almanya ve Galler maçlarına hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı ; 18 Kasım'da hazırlık maçında deplasmanda Almanya ve 21 Ekim'de yine deplasmanda Galler ile oynayacağı EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella oyuncularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. Antrenman; koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Almanya karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda yer almadı. Antrenmanı, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt de takip etti.

Yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak olan Ay-yıldızlılar, yarın saat 16.00'da özel uçakla Almanya'ya gidecek.