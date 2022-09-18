Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı Spor Haberleri Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarılırken, Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarılırken, Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Tolga Ciğerci İsmail Yüksek Fenerbahçe Ankaragücü Spor Güncel Haberler

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