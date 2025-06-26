A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna'ya 3-0 Mağlup Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna'ya 3-0 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Ukrayna ile yaptığı maçı 3-0 kaybetti. Milliler, 28 Haziran'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasının 2. maçında karşılaştığı Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, 2. haftadaki 3. maçında 28 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Bulgaristan ile oynayacak.

Salon: Arena Burgas

Hakemler: Wael Kandil (Mısır) Andrea Puecher (İtalya)

Türkiye: Yiğit, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Emre, Berk, Berkay (L) (Gökçen, Mert, Efe Bayram, Mirza)

Slovenya: Koval, Tupchii, Yanchuk, Semeniuk, Shchytkov, Kovalov, Boiko (L)

Setler: 11-25, 22-25, 21-25

Süre: 1 saat 15 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Başka illerde de durum felaket
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.