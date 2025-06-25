A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya 3-0 Mağlup Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya 3-0 Mağlup Oldu
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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi. Karşılaşmayı önemli isimler takip etti.

SALON: Arena Burgas

HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Sonja Simonovska (Karadağ)

TÜRKİYE: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Berk Dilmenler, Yiğit Gülmezoğlu, Berkay Bayraktar (L) (Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Hilmi Şahin, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel)

SLOVENYA: Stalekar, Najdic, Mozic, Kozamernik, T.Stern, Bracko, Kovavic (L) (Planinsic, Mujanovic, Sen)

SETLER: 16-25, 22-25, 18-25

SÜRE: 1 saat 17 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2'nci haftasındaki ilk maçında Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Yıldız da izledi.

Filenin Efeleri, ikinci haftadaki ikinci maçında yarın saat 18: 30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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