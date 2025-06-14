A Milli Erkek Voleybol Takımı Polonya'ya Yenildi

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Takım, ilk haftadaki maçlarında galibiyet alamadı ve yarın Çin ile karşılaşacak.

Salon: Qujiang Spor Kompleksi

Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazaktistan)

Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Berk Dilmenler, Mert Matic (Berkay Bayraktar, Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Ahmet Tümer)

Polonya : Jakubiszak, Nasevich, Gierzot, Poreba, Firlej, Szymura (Czunkiewicz, Granieczny, Kozub, Sasak, Hawryluk, Zaleszczyk)

Setler: 26-28, 23-25, 21-25

Süre: 79 Dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya'ya 3-0 yenildi.

İlk hafta maçlarında henüz galibiyet alamayan ay-yıldızlılar, dördüncü ve son maçını yarın TSİ 10.00'da Çin'e karşı oynayacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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