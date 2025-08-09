A Milli Erkek Voleybol Takımı, Macaristan'ı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Macaristan'ı 3-0 Mağlup Etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek grup puanını 6'ya çıkardı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, bu galibiyetle üçüncü maçında ikinci galibiyetini alırken; gruptaki puanını da 6'ya çıkardı. Milliler, dördüncü maçında 13 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Malatya'da Danimarka'yı konuk edecek.

Salon: Continental Arena

Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Vlastimil Kovar (Çekya)

Macaristan: Szalai, Boldizsar, Toth, Horvath, Garan, Varga, Kiss (L) (Török, Peter, Kecskemeti)

Türkiye: Murat, Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Beytullah (L) (Berk, Ahmet, Abdulsamet, Muhammed)

Setler: 16-25, 17-25, 15-25

Süre: 70 dakika - İSTANBUL

