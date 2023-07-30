A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Şampiyonluk sonrası oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.
Hakemler: Robb Charles Andrew (Kanada), Mirko Jankovic (Sırbistan)
Katar : Stevanovic, Abunabot, Renan, Wadidie, İbrahim Muhammed, Ouglaf (Vasik, Dahi Hammad, Diagne, Georgiev, Yusuf)
Türkiye: Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Adis Lagumdzija, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Arda Bostan, Kaan Gürbüz, Mert Matiç, Mirza Lagumdzija)
Setler: 13-25, 25-21, 18-25, 25-22, 9-15 15
Süre: 119 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Şampiyonluk sonrası oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Milliler, maçın ardından düzenlenen törenle de şampiyonluk şiltini aldı.