A Milli Erkek Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde turladı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2'nci Turu rövanşında Romanya'yı 37-31 yenerek 3'üncü Tura adını yazdırdı.

2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2'nci Turu'nda Romanya ile eşleşen A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bolu'da oynanan ilk karşılaşmayı 37-32 mağlubiyetle tamamladı. Bu maçın rövanşı, bugün Romanya'nın Buzau şehrindeki Romeo Iamandi Spor Salonu'nda oynandı. Maçın ilk yarısını 21-16 önde kapatan ay-yıldızlılar, maçı da 37-31 kazanarak 3'üncü Tur'a yükselecek skoru elde etti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Millilere turu getiren goller ise şu şekilde oluştu:

Doruk Pehlivan 10, Eyüp Arda Yıldız 10, Şevket Yağmuroğlu 5, Sadık Emre Herseklioğlu 4, Ediz Aktaş 2, Ali Emre Babacan 2, Enis Harun Hacıoğlu 1, Baran Nalbantoğlu 1, Koray Ayar 1, Can Adanır 1.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama

Savaş uçakları yeniden havalandı! Başkentte ardı ardına patlama
İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin

İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre
3 şut, 2 gol! Erzurumspor liderliği geri aldı

3 şutta 2 gol! Belki de bu zaferle Süper Lig'e çıkacaklar
El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi

El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken öldü
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler

İnfial yaratan görüntü! Putin'in komutanları neler yapmış neler
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
3 şut, 2 gol! Erzurumspor liderliği geri aldı

3 şutta 2 gol! Belki de bu zaferle Süper Lig'e çıkacaklar
Eşini öldürüp evi ateşe verdi

Korkunç cinayet! Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor

Anlaşma sağlandı: 2 yıllık imza