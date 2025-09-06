İsveç'i de devirdik! 12 Dev Adam, çeyrek finalde
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
RAKİP BEKLENİYOR
A Milli Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün, 24 sayı ve 16 ribaundluk performansıyla mücadelede yıldızlaştı. Ercan Osmani 14 sayı ve 9 ribaundluk performansıyla galibiyete katkı sağladı. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.