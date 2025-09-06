Haberler

İsveç'i de devirdik! 12 Dev Adam, çeyrek finalde

İsveç'i de devirdik! 12 Dev Adam, çeyrek finalde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

RAKİP BEKLENİYOR

A Milli Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün, 24 sayı ve 16 ribaundluk performansıyla mücadelede yıldızlaştı. Ercan Osmani 14 sayı ve 9 ribaundluk performansıyla galibiyete katkı sağladı. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJY:

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde tedirgin eden görüntü

Vatandaşlar tedirgin! Görüntü İstanbul'un göbeğinde çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.