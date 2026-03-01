A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını sürdürdü
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, antrenmanlarını basına açık olarak yaptı. Antrenmanı, Gençlik ve Spor Bakanı ve Basketbol Federasyonu yetkilileri de takip etti.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 4. maçında Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarını basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemelerinde yarın Sırbistan'ı konuk edecek Milliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde basına açık yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından şut çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti. - İSTANBUL