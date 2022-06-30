A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı kadrosu açıklandı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 16 kişilik kadrosu açıklandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 16 kişilik kadrosu açıklandı. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacağı müsabakanın 16 kişilik kadrosu belirlendi. Ay-yıldızlıların 3 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de Büyük Britanya ile oynayacağı mücadelenin kadrosu şu isimlerden oluştu: "A. Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven, Kartal Özmızrak, Egehan Arna, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Sertaç Şanlı, Ömer Faruk Yurtseven." - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı Büyük Britanya Spor Haberler

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