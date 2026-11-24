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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, müsabakaların hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 2 saat sürdü.

Taktik ve şut ağırlıklı gerçekleştirilen çalışmayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler de takip etti.

Elemelerde 26 Kasım Perşembe günü İtalya ile deplasmanda karşılaşacak milli takım, 29 Kasım Pazar günü ise İzlanda'yı konuk edecek.

Kaynak: AA