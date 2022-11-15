A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası'na gitme şansını kaybetti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenildi. Ay-yıldızlı ekip, Yunanistan'ın Belçika'yı mağlup etmesiyle Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

İLK 3 İÇİNDE YER ALMAMIZ GEREKİYORDU

I Grubu dördüncü maçında Yunanistan ise Belçika'yı 72-70 deplasmanda yenerek galibiyet sayısını beşe çıkardı.

Yunanistan'a her iki maçta da 72-71 ve 76-67 yenilen milli takım, Sırbistan maçlarını ise 79-72 ve 77-76'lık skorlarla yitirdi. FIBA 2023 Dünya Kupası katılabilmek için A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın I Grubu'nda ilk 3 içinde yer alması gerekiyordu.

2 MAÇ KALA ŞANSI KAYBETTİK

Grupta 7 galibiyeti bulunan Letonya, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden takımlar arasında yer aldı. İkili averajda Sırbistan ve Yunanistan'ın gerisinde kalan A Milli Takım ise grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala dünya kupasına gitme şansını kaybetti.

SIRADAKİ RAKİPLER LETONYA VE BELÇİKA

Yunanistan da kupaya katılmayı garantilerken, I Grubu'ndan organizasyona katılacak üçüncü takım ise Sırbistan ve Belçika'nın alacağı sonuçlara göre belli olacak. Türkiye, grubundaki son iki maçında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.