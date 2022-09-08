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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya geldi

Spor Haberleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya geldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadele ettiği 2022 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turu etabı için Almanya'ya geldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadele ettiği 2022 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turu etabı için Almanya'ya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, son 16 turu mücadelesinde 10 Eylül Cumartesi günü Fransa ile karşı karşıya gelecek ve çeyrek final biletini almaya çalışacak.

FIBA tarafından hazırlanan özel uçakla gelen ay-yıldızlı kafileyi, Berlin Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök karşıladı.

Milli kafile, buradan karayoluyla Berlin şehir merkezinde konaklayacağı otele hareket etti.

Türkiye, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan A Grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 10 Eylül Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 13.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Spor

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