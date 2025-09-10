A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan Maçı Hazırlıklarına Başladı

Haberler

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenman, başantrenör Ergin Ataman eşliğinde gerçekleştirildi.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Arena Riga'nın karşısındaki Olimpik Spor Merkezi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, kaptan Cedi Osman dışında tüm oyuncular katıldı.

Çeyrek finalde Polonya ile yapılan müsabakada sakatlanan Cedi'nin dinlendirildiği öğrenildi.

Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Milli takım, Yunanistan karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
