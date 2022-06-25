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96. Gazi Koşusu'nun resepsiyonu yapıldı

AA - Murat Kaya - Spor
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96. Gazi Koşusu'nun resepsiyonu yapıldı

At yarışlarında yarın yapılacak 96. Gazi Koşusu öncesi resepsiyon gerçekleştirildi.

At yarışlarında yarın yapılacak 96. Gazi Koşusu öncesi resepsiyon gerçekleştirildi.

Kuruçeşme'deki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Adalı, güzel bir gece olduğunu belirterek, "Yarın 'Atçılığın bayramı' diye tabir ettiğimiz bir gün. Tüm atçıların tek hayali, bu kupaya sahip olmak, bu koşuyu kazanmak. Herkese başarılar diliyorum. At sahiplerinin, ilgililerin ellerine sağlık. İnşallah yarın hep beraber kazasız, belasız, çok güzel bir yarış seyrederiz." dedi.

Başkan Adalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yarışseverlerin yarın kısıtlama olmadan Veliefendi Hipodromu'nda yerlerini alabileceklerini aktararak, "Çok büyük bir talep var. İnşallah yarın Veliefendi Hipodromu'na sığmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya, bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 at katılacak.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek yarış, yarın saat 17.15'te başlayacak.

AA / Murat Kaya - Spor

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