90 yıl sonra gelen şampiyonluk

90 yıl sonra gelen şampiyonluk
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90 yıl sonra gelen şampiyonluk
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Belçika Ligi'nde Şampiyonluk Grubu'nun son hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise, sahasında Gent'i 3-1 mağlup ederek 90 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırdı ve şampiyon oldu.

Belçika Ligi'nde Şampiyonluk Grubu'nun son hafta mücadelesinde Union Saint- Gilloise, sahasında Gent'i konuk etti. Joseph Marien'de oynan mücadeleyi Union Saint- Gilloise 3-1 kazandı.

Karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Franjo Ivanovic ile 68 ve 75. dakikalarda Promise David kaydetti. Gent'in tek golünü ise 45. dakikada Andri Guojohnsen kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'ni 56 puan ile Club Brugge'ün 3 puan önünde şampiyon olarak tamamladı.

Böylece Union Saint-Gilloise, 90 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Belçika'da normal sezonu 3. bitiren Union Saint-Gilloise, 1934-35 sezonundan sonraki ilk, toplamda ise 12. şampiyonluğunu kazandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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