9. Gran Fondo Çeşme by Salcano, Bisiklet Heyecanını Yaşatacak

25-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Gran Fondo Çeşme by Salcano'da, farklı parkurlarda amatör bisikletçiler yarışacak. Organizasyon, 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesine destek vererek farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

GRAN Fondo Çeşme by Salcano heyecanı, 25-26 Ekim tarihlerinde 9'uncu kez yaşanacak. 'Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın' mottosu ile farkındalık oluşturulan organizasyon, 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesine destek olacak.

Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da yerli ve yabancı birçok sporcu pedal basacak. Organizasyonun resmi web sitesi üzerinden alınan kayıtlar, 17 Ekim Cuma günü sona erecek.

HEYECAN 3 AYRI PARKURDA YAŞANACAK

Organizasyonda 3 ayrı parkurda yarış heyecanı yaşayacak. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek yarışta amatör yol bisikletçileri; 91K, 67K ve 41K'lık parkurlarda kıyasıya mücadele verecek.

Çeşme merkezden başlayarak nefes kesen manzaralarıyla adayı turlayan 91K'lık parkur, saat 08.00'de start alacak. Bin 25 metrenin üzerinde bir tırmanışla pedal basacak sporcular, Çeşme merkezde finişi görecekler. 67K'lık parkur Çeşme merkezden start alacak ve aynı yerde son bulacak. 787 metrenin üzerinde bir tırmanışa sahip olan parkur saat 08.30'da başlayacak. 41K'lık Çeşme parkuru ise yine Çeşme merkezden 08.30'da start alacak. 382 metrenin üzerinde toplam tırmanışın ardından yarış, Çeşme şehir merkezinde sona erecek.

EŞPEDAL TANDEM VE PARALİMPİK KATEGORİLERİ

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da bu yıl da Eşpedal Derneği iş birliğiyle tandem kategorisi yer alacak. Görme engelli sporcuların pilot bisikletçilerle aynı bisikleti paylaşarak yarıştığı bu kategori, engelsiz bir spor deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Ayrıca organizasyonda paralimpik kategorisi de düzenlenecek. Farklı engel gruplarından sporcuların katılımına açık olan bu kategori, sporun birleştirici gücünü vurgularken Çeşme'de kapsayıcı bir yarış ortamı oluşturacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
