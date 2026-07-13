Haberler

Veteran masa tenisçisi kardeşler tecrübelerini yeni sporculara aktarıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da eski milli masa tenisçi 84 yaşındaki Şaban Selahattin Şaban ve 69 yaşındaki kardeşi Heysem Şaban, yıllara meydan okuyan spor tutkularını İskenderun Gençlik Merkezi'nde açtıkları kursla çocuklara aktarıyor. Haftanın 6 günü antrenörlük yapan kardeşler, yeni sporcular yetiştirerek masa tenisini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Hatay'da masa tenisçisi 84 yaşındaki Şaban Selahattin ile 69 yaşındaki kardeşi Heysem Şaban, yıllara meydan okuyan spor tutkularını açtıkları kursla çocuklara aktarıyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan eski milli sporcu Şaban Selahattin Şaban, çocuk yaşta başladığı spor kariyerinde, Fenerbahçe ve milli takımda oynayarak sayısız başarıya imza attı.

İlerlemiş yaşına rağmen spordan kopmayan Şaban, kardeşi Heysem'in de aralarında olduğu çok sayıda antrenör ile sporcu yetiştirip masa tenisinin yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

Antrenörlük yapmaya devam eden iki kardeş, İskenderun Gençlik Merkezi'nde kurs vererek yeni sporcular yetiştiriyor.

Veteran masa tenisçi Şaban Selahattin Şaban, AA muhabirine, haftanın 6 günü kardeşiyle çocuklara masa tenisinin inceliklerini öğrettiklerini söyledi.

Başarılı sporcular yetiştirmek için çabaladığını belirten Şaban, "Bu farklı bir zevk, masa tenisini tercih edenler büyük şanslı olur. Ayrıca masa tenisinin yaşı yoktur, yetişen gençlere ne kadar katkım olursa o kadar zevk alırım, hedefim de bu." şeklinde konuştu.

"Ağabeyimden öğrendiklerimi burada uyguluyorum"

Şaban'ın yetiştirdiği antrenörlerden kardeşi 69 yaşındaki Heysem Şaban da yaklaşık 55 yıldır masa tenisiyle uğraştığını kaydetti.

İşini severek yaptığını anlatan Şaban, şunları dile getirdi:

"Abimle hep birlikteyiz, kondisyonu benden daha iyi, geçmiş yıllarda ağabeyimden öğrendiklerimi burada uyguluyorum. Masa tenisi böyle bir şey, küçük yaşlarda başlarsınız, bizim aramızda 70 yaşında abilerimiz ve 6 yaşında çocuklar var, masa tenisinin diğer branşlardan farkı bu."

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Jurassic Park serisiyle tanınan aktör Sam Neill hayatını kaybetti

Efsane filmin başrol oyuncusu hayatını kaybetti
Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti

Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti
Prens Harry'ye beklenmedik darbe! Yanındakiler hemen espriyi patlattı

Prens Harry'ye beklenmedik darbe! Yanındakiler hemen espriyi patlattı
Sıcak hava dalgası Avrupa'yı fena vurdu! Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü

Bu harita felaket getirdi! Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü
Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti