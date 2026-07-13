Veteran masa tenisçisi kardeşler tecrübelerini yeni sporculara aktarıyor

Hatay'da masa tenisçisi 84 yaşındaki Şaban Selahattin ile 69 yaşındaki kardeşi Heysem Şaban, yıllara meydan okuyan spor tutkularını açtıkları kursla çocuklara aktarıyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan eski milli sporcu Şaban Selahattin Şaban, çocuk yaşta başladığı spor kariyerinde, Fenerbahçe ve milli takımda oynayarak sayısız başarıya imza attı.

İlerlemiş yaşına rağmen spordan kopmayan Şaban, kardeşi Heysem'in de aralarında olduğu çok sayıda antrenör ile sporcu yetiştirip masa tenisinin yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

Antrenörlük yapmaya devam eden iki kardeş, İskenderun Gençlik Merkezi'nde kurs vererek yeni sporcular yetiştiriyor.

Veteran masa tenisçi Şaban Selahattin Şaban, AA muhabirine, haftanın 6 günü kardeşiyle çocuklara masa tenisinin inceliklerini öğrettiklerini söyledi.

Başarılı sporcular yetiştirmek için çabaladığını belirten Şaban, "Bu farklı bir zevk, masa tenisini tercih edenler büyük şanslı olur. Ayrıca masa tenisinin yaşı yoktur, yetişen gençlere ne kadar katkım olursa o kadar zevk alırım, hedefim de bu." şeklinde konuştu.

"Ağabeyimden öğrendiklerimi burada uyguluyorum"

Şaban'ın yetiştirdiği antrenörlerden kardeşi 69 yaşındaki Heysem Şaban da yaklaşık 55 yıldır masa tenisiyle uğraştığını kaydetti.

İşini severek yaptığını anlatan Şaban, şunları dile getirdi:

"Abimle hep birlikteyiz, kondisyonu benden daha iyi, geçmiş yıllarda ağabeyimden öğrendiklerimi burada uyguluyorum. Masa tenisi böyle bir şey, küçük yaşlarda başlarsınız, bizim aramızda 70 yaşında abilerimiz ve 6 yaşında çocuklar var, masa tenisinin diğer branşlardan farkı bu."