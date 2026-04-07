Akra Gran Fondo Antalya bisiklet yarışları 11 Nisan'da başlayacak

Akra Gran Fondo Antalya bisiklet yarışları 11 Nisan'da başlayacak
Akra Gran Fondo Antalya, bu yıl 11-12 Nisan tarihlerinde Kemer’de düzenlenecek. 'Yeşil Gelecek' temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte yerli ve yabancı 500'ün üzerinde sporcu mücadele edecek.

"Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum" bisiklet yarışlarının 8'incisi Antalya'nın Kemer ilçesinde 11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AKRA Hotels ana sponsorluğunda ve AG Tohum desteğiyle düzenlenecek etkinlik, 8. kez katılımcılarına pedal çevirme imkanı sunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin destekleriyle "Yeşil Gelecek" temasıyla düzenlenecek yarışmada yerli ve yabancı sporcular 17.81, 48 ve 98 kilometrelik 3 ayrı parkurda pedal çevirecek.

Organizasyona ilişkin bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın tarım, turizm ve ticaret şehri olduğu kadar kültür, sanat ve spor kenti de olduğunu söyledi.

Bu anlamda yapılan organizasyonların önemine dikkati çeken Şahin, "Kentte spor konusunda etkinlikler üretiyoruz. Kemer ile ilgili de vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz. Kemer'in Belek gibi olmasını istiyoruz. Çok amaçlı spor salonları, spor merkezleri ile Kemer'in spor altyapısını destekliyoruz. Dağında, denizinde, kumsallarında turizmin 12 ay yaşatıldığı bir Kemer hayal ediyoruz." dedi.

Proje koordinatörü Haluk Özsevim de bisikletin medeniyet olduğunu belirtti.

Bisiklet sporuna sahip çıkmanın ülkenin suyuna, doğasına da sahip çıkmak anlamı taşıdığını ifade eden Özsevim, "Bu nedenle bu yılki temayı 'yeşil gelecek' olarak belirledik. Organizasyona 500'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı. Çin'den Kazakistan'a kadar farklı ülkelerden sporcular Antalya'da olacak. Amacımız ilerleyen yıllarda sporcu sayısında 5 bini aşmak." diye konuştu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Fraport TAV Antalya Havalimanı Üst Düzey Yöneticisi Frank Quante, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Akra Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut ve organizasyona destek veren belediyeler ile sponsorların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İsrail Konsolosluğu'ndaki çatışmayla ilgili Bakan'dan jet talimat
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu

ABD ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu

“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti! Alınan kendisi oldu
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı

Trump için söyledikleri parti grubuna damga vurdu

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ayrılık

Kalemi kırıldı! Galatasaray'da ayrılık
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu

“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti! Alınan kendisi oldu
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Gerçek bambaşka çıktı