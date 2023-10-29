76 yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez Cumhuriyet'in 100. yılında rekor kırdı

Bakırköy'de düzenlenen etkinlikte 76 yaşındaki milli sporcu Hayrettin Sönmez, Cumhuriyet'in 100. yılında 25 dakikada 111 ton 700 kilogram ağırlık kaldırarak rekor kırdı. Etkinliğe Guinness World Rekor Tescil Derneği Baş Hakemi Namık Ekin, 2023 Avrupa ve Dünya bilek güreşi şampiyonu Erkan Damar, çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.

Bakırköy'de 76 yaşındaki milli sporcu Hayrettin Sönmez, Cumhuriyet'in 100. yılında 25 dakikada 111 ton 700 kilogram ağırlık kaldırarak rekor kırdı.

Etkinlik Bakırköy'de bir spor salonunda düzenlendi. Bilek güreşi dünya şampiyonu ve ağırlık kaldırma dünya rekortmeni olan milli sporcu Hayrettin Sönmez (76), Cumhuriyet'in 100. yılına özel 25 dakikada 111 ton 700 kilogram ağırlık kaldırdı. Etkinliğe Guinness World Rekor Tescil Derneği Baş Hakemi Namık Ekin, 2023 Avrupa ve Dünya bilek güreşi şampiyonu Erkan Damar, çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı. Hakemler nezaretinde Sönmez 29 dakikada yapılması planlanan rekor denemeyi 25 dakikada gerçekleştirdi. Hayrettin Sönmez, fitness ekipmanlarında strong man formatında yapılan denemeyi tahmini süreden önce tamamlayarak bir rekora daha imza attı. Etkinlik sonunda Hayrettin Sönmez, kendi yazdığı kitabını basın mensuplarına hediye etti.

Etkinlikte konuşan Hayrettin Sönmez, "Cumhuriyet'in 100. yılı için anlamlı olsun diye bugünü 6 ay öncesinden planladım. Birkaç arkadaşla birlikte 29 Ekim'e özel 100 ton ağırlığı 29 dakikada kaldırabileceğim etkinliği yaptık. 2-3 yıl önce de 98. yıl dönümünde 98 tonu 18 dakikada kaldırmıştım. Bugün de bu hedefimi başardım. Teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL