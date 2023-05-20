75 milyonluk forvetin yerine gidiyor! Dünya devinden Enes Ünal'a kanca

Juventus, 75 milyon euro piyasa değeri olan Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı Getafe forması giyen Enes Ünal'ı gözüne kestirdi. İspanyol ekibi, milli golcü için 30 milyon euro isterken Juventus bu paraya çıkmaya hazır.

Getafe formasıyla yakaladığı çıkışın ardından Avrupa devlerinin radarına giren Enes Ünal'ın son talibi Juventus.

İTALYAN DEVİ, 30 MİLYON EUROYA ÇIKMAYA HAZIR

Juventus, Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılma olasılığına karşılık Enes Ünal'ı gözüne kestirdi. Getafe'nin 30 milyon euro istediği milli golcü için Juventus'un bu parayı vermeye hazır olduğu belirtildi.

ENES ÜNAL KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla 36 maça çıktı. Milli futbolcu bu müsabakalarda 15 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.