Gelen teklifi elinin tersiyle itti! Arsenal'in 21 yaşındaki futbolcuya vereceği para çok konuşulur

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Brighton forması giyen 21 yaşındaki yıldız futbolcu Moises Caicedo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Chelsea'nin de teklif yaptığı genç orta saha için çalışmalarını sürdüren Arsenal 70 milyon euro teklif ettiği futbolcudan eli boş döndü.

Ekvadorlu futbolcunun 85 milyon euro altında bir miktara gönderilmeyeceğini belirten Brighton Arsenal'in 70 milyon'luk teklifinden önce Chelsea'nin de 65 milyon euroluk teklifini reddetmişti.

CHELSEA'DEN SONRA ARSENAL'İ REDDETTİLER

The Atletic'te yer alan habere göre; Arsenal, Caicedo için Brighton'a yaklaşık 70 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Brighton, İngiliz devinin yaptığı bu teklifi geri çevirdi. Daha önce İngiliz ekibinin, Chelsea'den gelen 65 milyon euroluk teklifin de geri çevrildiği belirtilmişti.

EN AZ 85 MİLYON EURO

Brighton'ın oyuncu için beklentisinin en az 85 milyon euro olduğu kaydedildi. Arsenal'in transferi bitirmek adına temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Dünya devlerinin radarına giren 21 yaşındaki genç yetenek, bu sezon 21 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.