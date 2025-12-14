Haberler

7'nci Uluslararası Mersin Maratonu başladı

Mersin'de düzenlenen 7. Uluslararası Mersin Maratonu, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in startı ile başladı. 34 ülkeden 2 bin 601 sporcu katılıyor, maratonda toplam 5 milyon 242 bin TL ödül dağıtılacak.

MERSİN'de, büyükşehir belediyesi tarafından organize edilen 7'nci Uluslararası Mersin Maratonu'nun startı verildi.

'Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda' sloganıyla koşulan maratonun startı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda verildi. Maraton kapsamındaki halk koşusunda bazı katılımcıların, bebek arabasıyla koştukları görüldü. Maraton, zaman zaman renkli anlara sahne oldu. Start öncesi konuşan Seçer, "Maraton için gayet güzel bir hava. Dünyanın en güzel parkurlarından bir tanesindeyiz. İnşallah bugün de rekorlar şehri Mersin'de rekorlarla dolu bir maraton izleriz" dedi.

Dünya Atletizm Birliği tarafından geçen yıl 'Elite Label' kategorisine alınan maratona, Türkiye'nin yanı sıra 5 kıta, 34 ülkeden 2 bin 601 sporcu katıldı. Maratonda 42 kilometrelik yarışta 460, 10 kilometre yarışta ise 2 bin 141 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon kapsamında, halk koşusu yarışı da yapılacak.

Kıyasıya mücadelenin olduğu maratonda tüm kategorilerde toplam 5 milyon 242 bin TL ödül dağıtılacak.

