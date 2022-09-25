7. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri Spor Haberleri Başpehlivanların mücadelesi 7. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri MANİSA - Manisa'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri, 63'ü baş boyda olmak üzere yaklaşık 500 pehlivanın katılımıyla yapıldı. Başpehlivanların mücadelesi 7. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri MANİSA - Manisa'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri, 63'ü baş boyda olmak üzere yaklaşık 500 pehlivanın katılımıyla yapıldı. Son Kırkpınar şampiyonu Cengizhan Şimşek başta olmak üzere Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, İsmail Koç, Recep Kara, Mustafa Taş gibi isimlerin mücadele ettiği başpehlivanlık güreşleri, çekişmeli geçti. Spor Kaynak: AA / Ahmet Bayram Manisa Spor Haberler

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