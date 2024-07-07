Üye Girişi
Haberler

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyalı başpehlivan Yusuf Can Zeybek, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazandıktan sonra 'hamama gitme' geleneğini sürdürdü. Zeybek, Edirne'deki Saray Hamamı'na gitti.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna takan Yusuf Can Zeybek, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı.

Kıran kırana mücadelelerle gerçekleşen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı. Antalyalı başpehlivan Zeybek, Er Meydanı'ndan fayton ile çarşı merkeze geldi. Zeybek, ardından boynuna taktığı altın kemeri ile Edirnelileri selamladı. Başpehlivan Zeybek daha sonra tarihi Saray Hamamı'na gitti.

Zeybek altın kemeri kazandığı için mutlu olduğunu belirterek hedefinin 3. kez başpehlivan olup kemerin ebedi sahibi olmayı planladığını söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yusuf Can Zeybek Edirne Saray Etkinlikler Spor Güncel Haberler

Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek

Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

 CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız

CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız

Bakmadan Geçme

8 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 8 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Zafer Peker kimdir? Zafer Peker Hakan Peker kardeş mi? Zafer Peker kaç yaşında, nereli mesleği ne? EURO 2024 yarı final eşleşmeleri! Süper Lig ne zaman başlıyor 2025? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Temmuz Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir? Satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş kaç yaşında, nereli? Fransa seçim kim kazandı? 2024 Fransa seçim sonuçları! Yusuf Can Zeybek kimdir? Yusuf Can Zeybek kaç yaşında, nereli? Sağ kolun omuzdan sol kolun dirsekten aşağısı olmayan Ricardo Ten Argiels'e 2023'te İskoçya'da Dünya Bisiklet Şampiyonası engelli dalında.... Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör daha ağırdır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Hangisi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir. Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Paris'e ilk kez gelen turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu baş dönmesi görülen, Paris Sendromu adı verilen durumdan en çok hangi ülkeden gelen?
Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı

Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title