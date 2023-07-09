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662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

Spor Haberleri

Organizasyonun üçüncü gününde çayıra minik-1 boy pehlivanları çıktı. Öğle saatlerinde ise başpehlivanlar çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Bugün Kırkpınar'a gelecek yıl güreş ağalığı yapacak ağa da ihale yoluyla seçilecek. Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği final güreşi sonrası organizasyon sona erecek.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı.

Organizasyonun üçüncü gününde çayıra minik-1 boy pehlivanları çıktı. Öğle saatlerinde ise başpehlivanlar çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

Bugün Kırkpınar'a gelecek yıl güreş ağalığı yapacak ağa da ihale yoluyla seçilecek.

Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği final güreşi sonrası organizasyon sona erecek.

Kaynak: AA / Salih Baran - Spor

İsmail Balaban Mehmet Yeşil Özkan Yılmaz Spor Haberler

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