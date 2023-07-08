662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün sona erdi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci günün son müsabakası 2,5 saat sürdü. Karşılaşmalar hava karardıktan sonra da devam etti. Eryücel galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Organizasyonda yarın minik ve teşvik boylardaki güreşlerle devam edilecek. Başpehlivanlık kategorisinde çeyrek final mücadelesi yapılacak. Organizasyon başpehlivanlık final güreşi ile sona erecek.