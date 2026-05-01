61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Altıncı etabın galibi Christian Bagatin: "Bu tip bir etapta ilk profesyonel galibiyetim. Şu an bir rüyanın içindeyim" - Turkuaz mayo sahibi Sebastian Berwick: "Sadece 5 saniye fark vardı ama 5 saniye yeterli"

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) altıncı etabını birinci tamamlayan İtalyan bisikletçi Christian Bagatin, "Bu tip bir etapta ilk profesyonel galibiyetim. Şu an bir rüyanın içindeyim" dedi.

Antalya-Feslikan etabının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan etap birincisi MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından Bagatin, başlangıçta kaçış grubuna girmeyi planlamadığını ancak yarışın gidişatının kendisini etap zaferine taşıdığını belirtti.

Tırmanış etabında ilk profesyonel galibiyetini elde ettiğini vurgulayan Bagatin, "Bu yarışta, bu tip bir etapta ilk profesyonel galibiyetim. Şu an bir rüyanın içindeyim. Televizyondan izlediğim bu yarışı şimdi burada kazanmak inanılmaz. Özellikle manzaralar harika, burası çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Galibiyetin ardından yaşadığı şaşkınlığı dile getiren İtalyan sporcu, şunları söyledi:

"En güzel hayallerimde bile buna inanamazdım. Kaçış grubuna girmek planımızda yoktu. On kişinin atak yaptığını gördüm ve onları takip ettim. Bir süre sonra arayı yaklaşık 5,5 dakika açmıştık ve direktörüm bana, 'Tamam, etap galibiyeti için gidebilirsin.' dedi."

Son 22 kilometrelik tırmanıştaki performansını değerlendiren Bagatin, "Tırmanışın başından itibaren kendi tempomu korudum. Son bölümün en zoru olduğunu biliyordum. Son kilometrede direktörüm bana bir dakika farkla önde olduğumu söylediğinde, 'Yapabilirim' dedim. Hızlandım ve kazandım." diye konuştu.

Berwick, turkuaz mayoyu değerlendirdi

Genel klasman liderliğini ele geçiren Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick de uzun süredir beklediği liderliğe ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Berwick, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 3. etaptan bu yana kendi temposunu koruması gerektiğini bildiğini belirterek, "Sonunda, nihayet başardım. Çok mutluyum. Bu anı uzun zamandır bekliyordum. Tırmanışın belli bir noktasına geldiğimizde takım arkadaşım Abel'e bu tempoda gitmesini söyledim. Artık devam edemeyeceği noktaya kadar her şey mükemmeldi, sonra atak yaptım. Sonunda mesafenin biraz fazla uzun olduğunu düşündüm ama dayandım. Sadece 5 saniye fark vardı ama 5 saniye yeterli." ifadelerini kullandı.

Ivan Ramiro Sosa'nın erken atağına şaşırdığını dile getiren Berwick, "Çok dik bir tırmanıştı, hava akımı çok önemli değildi ve hava oldukça sıcaktı. Bir tırmanışı nasıl yapmam gerektiğini, herkesin tükendiği noktada sonunda nasıl iyi performans sergileyeceğimi biliyorum. Tempomu iyi ayarladım, sanırım bugün de aynısını yaptım." diye konuştu.

Son kilometrede büyük efor sarf ettiğini aktaran Berwick, "Tamamen bitmiştim. Gerçekten sınırlarımdaydım. Son 500 metrede bacaklarım tamamen bitmişti. Sonunda gözlerim kararıyordu. Ama sonuçtan dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kalan etaplarda liderliği koruyabileceklerine inandığını belirten Berwick, "Bence buradaki en güçlü takım bizimki. Düzlük etaplar için çok iyi adamlarımız var, durumu idare edebiliriz. Gelecek iki gün boyunca liderliği koruyabileceğimizi düşünüyorum. Bizim için mükemmel bir durum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
