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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Beşinci Etabı Yağmur Altında Başladı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Beşinci Etabı Yağmur Altında Başladı
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris ile Aydın arasındaki beşinci etabı, 23 takımdan 144 sporcunun katılımıyla yağmur altında start aldı. Etap boyunca farklı takımlardan sporcular, çeşitli mayo renklerini taşıyacaklar.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Marmaris ile Aydın arasındaki beşinci etabı yağmur altında başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabının startı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde verildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkba? ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yağmur altında startını verdiği etaba, 23 takımdan 144 sporcu katıldı.

Beşinci etapta turkuaz mayoyu XDS Astana takımının Hollandalı sporcusu Wout Poels, kırmızı mayoyu Spor Toto'dan Ahmet Örken, yeşil mayoyu Polti Visitmalta'dan İtalyan Giovanni Lonardi, beyaz mayoyu ise China Glory'den Güney Afrikalı Willem Jakobus Smit giydi.

-Marmaris-Aydın etabı

Güney Ege'den başlayan 151 kilometrelik etapta, Ege Bölgesi'nin eşsiz güzellikteki koyları ve manzaraları eşliğinde koşulacak yarış, Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de tamamlanacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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