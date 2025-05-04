60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Wout Poels Kazandı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Wout Poels Kazandı
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, XDS Astana takımının Hollandalı sporcusu Wout Poels'in zaferiyle tamamlandı. Poels, bu önemli yarışta gösterdiği performansla dikkat çekti ve bisiklet sporunda önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin güzellikleri arasında, bu yılki turda birçok heyecan verici an yaşandı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels kazandı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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