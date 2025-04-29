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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Fethiye-Marmaris Etabı Başladı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Fethiye-Marmaris Etabı Başladı
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabı, 160 sporcunun katılımıyla başladı. Etap boyunca bisikletçiler, 175,9 kilometrelik bir mesafe katederek Marmaris'e ulaşacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2025) üçüncü gününde Fethiye- Marmaris etabı başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye- Marmaris etabı başladı. Etabın startı, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ve aralarında bulunduğu protokol üyeleri tarafından Gaffar Okan Caddesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı önünden verildi. Yarışa toplam 160 sporcu katılırken, sporcular, TUR 2025'in 175,9 kilometrelik, en uzun etabında pedal çevirecek. Bisikletçiler Göcek, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Gökova'dan geçerek Marmaris'te yarışı tamamlayacak.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 etabın ardından 4 Mayıs'ta İzmir'de son bulacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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