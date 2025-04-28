60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Antalya'dan Başladı

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Antalya'dan start aldı. 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek dev organizasyonda 3 kıtadan, 13 ülkeden 23 takımın 161 bisikletçisi, toplam Bin 153 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya mücadele edecek. 3 Dünya Turu takımı, 13 profesyonel takım ve 7 kıta takımı pelotonda yarışacak. Tur, 5 kıtada 13 dilde yayınlanarak tam 190 ülkeye ulaştırılacak.

Bu büyük heyecana Muğla 3 gün boyunca ev sahipliği yapacak. Bisiklet tutkunları için nefes kesen anlara sahne olacak Muğla etapları şöyle: 29 Nisan; 3. Etap Fethiye-Marmaris: Start, Fethiye Marina'dan verilecek. Bisikletçiler saat 16.20 sularında Marmaris Atatürk Caddesi'nde finişe ulaşacak.

30 Nisan; 4. Etap Marmaris-Akyaka (Kıran): Başlangıç noktası Marmaris Blueport AVM. Yarış yaklaşık 15.25'te Akyaka Kıran Zirvesi'nde sona erecek. 1 Mayıs 5. Etap Marmaris-Aydın: Yine Marmaris Blueport AVM'den hareket edecek yarış, yaklaşık 14.25'te Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda tamamlanacak.

Yollar ulaşıma geçici olarak kapatılacak

29 Nisan Fethiye-Marmaris, 30 Nisan Marmaris-Menteşe Kıran ve 1 Mayıs Marmaris-Aydın etabı nedeniyle üç gün sürecek etap nedeniyle Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris, Ula, Menteşe, Yatağan ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 29 Nisan'da, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Ula ve Marmaris'te, 30 Nisan'da Marmaris, Ula, Menteşe ilçelerinde, 1 Mayıs tarihinde ise Marmaris, Ula, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde karayolunda geçici olarak ulaşıma izin verilmeyecek. - MUĞLA