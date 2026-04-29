6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 10 ve 21 kilometre kategorileri için başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 6. kez sporcuları buluşturmaya hazırlanıyor.

20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek maraton için 10 ve 21 kilometre kategorilerinde kayıt süreci başladı.

Yarı maraton için kayıtlar site üzerinden yapılırken, kapsamlı bilgiye de site üzerinden erişilebilecek.

Her yıl kentin kültürel değerlerinin maraton teması olarak belirlendiği geniş çaplı etkinlikte, Kayseri'nin güzellikleri dünyaya tanıtılırken, profesyonel ve amatör koşucular da maraton çatısı altında buluşturuluyor.