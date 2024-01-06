6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Rizespor, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 7 maça çıkarırken, Hatayspor ise 6 maçlık galibiyet hasretine son veremedi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında gündüz maçında Çaykur Rizespor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Rize Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi kazandı.
RİZESPOR RAHAT KAZANDI
Mavi-Yeşilliler'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Dal Varesanovic ve 82. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.
HATAYSPOR GALİBİYETİ UNUTTU
Bu galibiyetle birlikte Rizespor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 29 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hatayspor ise 19 puanda kaldı. Ligde bir sonraki Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hatayspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.