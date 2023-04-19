6 maçlık seri sona erdi! Konyaspor'a evinde soğuk duş
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Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Adana Demirspor, 10 kişi kaldığı mücadelede 6 maçtır kaybetmeyen Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Konuk ekip Adana Demirspor, 10 kişi kaldığı maçta 6 maçtır kaybetmeyen Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Mücadelenin 46. dakikasında Adana Demirsporlu Akintola direkt kırmızı kart gördü. Maçın geriye kalan bölümünü Adana Demirspor, 10 kişi tamamladı.
İlk yarısı Badau Ndiaye ve M.Emreli'nin attığı gollerle 1-1 berabere tamamlanan karşılaşmayı Adana Demirspor, Cherif Ndiaye'nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 kazandı.
Konyaspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başaran Adana Demirspor puanını 54 yaparken, Konyaspor ise 39 puanda kaldı.