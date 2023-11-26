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Merakla beklenen maç oynandı! Çarşambaspor, Perşembespor'un ümitlerini son anda yıktı

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan ve sosyal medyanın gündemine oturan Perşembespor-Çarşambaspor maçı 3-3 berabere sonuçlandı. Perşembespor, maçın başlarında 2-0 öne geçse de, Çarşambaspor 90+5'te attığı golle beraberliği sağladı. Bu sonuçla her iki takım da puanlarını 11'e çıkardı.