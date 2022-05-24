58 yaşındaki kaleci gençlere taş çıkartıyor - Haberler

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58 yaşındaki kaleci gençlere taş çıkartıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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58 yaşındaki kaleci gençlere taş çıkartıyor

Isparta 2. Amatör Futbol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Uluborluspor'un kalesini koruyan 58 yaşındaki Ferman Çınar, gençlere örnek oluyor.

Isparta 2. Amatör Futbol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Uluborluspor'un kalesini koruyan 58 yaşındaki Ferman Çınar, gençlere örnek oluyor.

58 yaşında olmasına rağmen antrenmanları aksatmayan ve gençlere örnek olmak için spora devam eden Çınar, "Ispartaspor, Gönenspor, Büyükkabacaspor, Uluğbeyspor, Tarımspor ve Uluborluspor'da forma giydim. Şu an 2. Amatör Futbol Ligi A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Uluborluspor'un kalesini koruyorum. Sağlığım el verdikçe kaleciliğe devam edeceğim. İnşallah Uluborluspor'da bu yıl şampiyonluk yaşayacağım" dedi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Isparta, Futbol, Çınar, Spor, Haberler

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