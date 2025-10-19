Haberler

53. Balkan Optimist Yelken Şampiyonası Sonuçlandı

Nessebar'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'den Kerem Kılıç junior erkekler kategorisinde Balkan şampiyonu oldu. Junior kızlarda Maya Karabat birinci, Deniz Acele ikinci olurken, senior kızlarda Ada Vera Tüfekçiler üçüncü sırayı elde etti.

Bulgaristan'ın düzenlenen 53. Balkan Optimist Yelken Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nessebar kentinde gerçekleştirilen yarışlarda junior erkekler kategorisinde Kerem Kılıç, Balkan şampiyonu oldu.

Junior kızlar kategorisinde Maya Karabat birinciliğe, Deniz Acele de ikinciliğe ulaştı.

Senior kızlar kategorisinde ise Ada Vera Tüfekçiler, şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor


