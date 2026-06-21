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Şampiyon sol beke teklifler yağıyor

Şampiyon sol beke teklifler yağıyor
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Son 3 sezondur 52 Orduspor forması giyen Enes Yetim, şampiyonlukta başrol oynadıktan sonra takımdan ayrıldı. 22 yaşındaki defans oyuncusuna Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve 3. Lig'den birçok kulüp talip oldu.

Son 3 sezondur 52 Orduspor FK forması giyen Enes Yetim, gösterdiği istikrarlı performansla transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Altınordu altyapısında yetişen Enes Yetim, geçtiğimiz sezon 52 Orduspor'un elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynadı. Özellikle play-off sürecinde savunma performansı ve hücuma sağladığı katkıyla takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.

52 Orduspor ile TFF 3. Lig'te şampiyonluk sevinci yaşayan Enes, sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Enes Yetim'e; Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve 3. Lig'den birçok kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi.

Kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olan 22 yaşındaki defansın, önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili karar vermesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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