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52 Orduspor, Çankayaspor'u 3-0 Mağlup Etti

52 Orduspor, Çankayaspor'u 3-0 Mağlup Etti
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TFF 3. Lig 3. Grup'un 12. haftasında 52 Orduspor, konuk ettiği Çankayaspor'u 3-0'lık skorla geçerek sahasında önemli bir galibiyet elde etti. Goller Nevzat, Nazmi ve Kadir'den geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 12. haftasında 52 Orduspor, konuk ettiği Çankayaspor'u 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Hasan Avcı, Burak Dayıoğlu, Ediz Yılmaz

52 Orduspor: Ersin, Enes (Berkay dk. 90+3), Nazmi, Faruk, Hüseyin (Mustafa dk. 70), Ali Kemal, Uğur (Bilal dk. 84), Ufuk, Emre (Yusuf dk. 71), Kadir, Nevzat (Harun dk. 84)

Çankayaspor: Kaan, Burak, Can Demir, Batuhan (Atakan dk. 59), Mete Han, Salih (Ada Osman dk. 68), Emirhan, Halil İbrahim, Berat (Kerem dk. 81), İsmail Cem, Polat

Goller: Nevzat (dk. 41), Nazmi (dk. 79), Kadir (dk. 90+6) (52 Orduspor)

Sarı kartlar: Faruk (52 Orduspor), İsmail Cem, Ada Osman (Çankayaspor) - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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