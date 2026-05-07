Türkiye Hentbol Federasyonu 50. Yıl Federasyon Kupası

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 50. Yıl Federasyon Kupası'nda kadınlar yarı final müsabakaları sona erdi.

Rakiplerine üstünlük kuran Üsküdar Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda finale yükseldi.

THF'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da düzenlenen kupada kadınlar yarı final maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor: 31-32

Odunpazarı-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 30-34