5 gollü muhteşem maçta kazanan Portekiz! Ronaldo'dan 943. gol
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu mücadelesinde Portekiz, deplasmanda Macaristan'ı 3-2 yendi. Maçta 1 gol kaydeden Cristiano Ronaldo, genel kariyerindeki ise 943. golünü attı.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. hafta maçında Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan maçı Portekiz, 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
5 GOLLÜ MUHTEŞEM MAÇ
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Bernardo Silva, 58. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 86. dakikada Joao Cancelo kaydetti. Macaristan'ın gollerini ise 21 ve 84'te Barnabas Varga attı.
RONALDO'NUN 943. GOLÜ
Macaristan ağlarını sarsan Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerindeki 143, genel kariyerindeki ise 943. golünü attı.
PORTEKİZ'DEN 2'DE 2
Grubunda 2'de 2 yapan Portekiz, liderliğini sürdürdü. Macaristan ise 1 puanla 3. sırada konumlandı.