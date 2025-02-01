5 gollü maçın kazananı Antalyaspor

Süper Lig'in 22. haftasında Murat Şahin'in ekibi Hatayspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki karşı karşıya geldi.

ANTALYASPOR KAZANDI

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 3-2 kazanırken golleri; 23. dakikada penaltıdan Braian Samudio, 39. dakikada Sander van de Streek ve 86. dakikada Ramzi Safuri kaydetti. Hatayspor'un gollerini ise 30. dakikada Abdulkadir Parmak ve 64. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor puanını 25'e yükseltirken, 10 maçtır kazanamayan Hatayspor 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Antalyaspor evinde Başakşehir'i ağırlayacak.