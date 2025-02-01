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5 gollü maçın kazananı Antalyaspor

5 gollü maçın kazananı Antalyaspor
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Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Antalyaspor 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışırken, Hatayspor 10 maçtır kazanamıyor.

Süper Lig'in 22. haftasında Murat Şahin'in ekibi Hatayspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki karşı karşıya geldi.

ANTALYASPOR KAZANDI

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 3-2 kazanırken golleri; 23. dakikada penaltıdan Braian Samudio, 39. dakikada Sander van de Streek ve 86. dakikada Ramzi Safuri kaydetti. Hatayspor'un gollerini ise 30. dakikada Abdulkadir Parmak ve 64. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor puanını 25'e yükseltirken, 10 maçtır kazanamayan Hatayspor 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Antalyaspor evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFahri Soyler:

Daha better ol Hatay Antalya’ya yenil Galatasaray kuyruk kaldır inşallah düşersiniz

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