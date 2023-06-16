5. Geleneksel KKTC Bisiklet Turu tamamlandı

Mersin Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen 5. Geleneksel KKTC Bisiklet Turu sona erdi. Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 32 bisikletli, KKTC'de 350 kilometre bisiklet sürdü. Tur kapsamında ziyaret edilen yerler arasında KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Mehmetçik-Büyükkonak Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da yer aldı.

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin desteğiyle Mersin Bisiklet Derneği (MERBİSDER) tarafından düzenlenen '5. Geleneksel KKTC Bisiklet Turu' sona erdi.

Mersin Bisiklet Derneği'nin 5. Geleneksel KKTC Bisiklet Turu kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 32 bisikletli, KKTC'de 350 kilometre bisiklet sürdü. Yenişehir'den pedal çeviren bisikletliler, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Mehmetçik-Büyükkonak Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu'yu da ziyaret etti.

MEBİSDER Başkanı Süleyman Uygun, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı'ya Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tarafından gönderilen ve içerisinde Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında üretilen ürünlerin bulunduğu paketi hediye etti. Başkan Hamit Bakırcı, hediyelerinden dolayı Başkan Özyiğit'e teşekkür etti.

MERBİSDER Başkanı Süleyman Uygun, "Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz bisiklet turumuz kapsamında KKTC'yi bir uçtan diğer uca bisikletlerimizle gezdik. Çok güzel ve keyifli bir deneyim oldu. Mersin Bisiklet Derneği olarak bu yıl ayrıca 10. Uluslararası Bisiklet Festivali'ni de Yenişehir Belediye'mizin desteğiyle düzenleyeceğiz. Bisikletlileri yine Mersin'de bir araya getireceğiz, kentimizi gezeceğiz. Başkan'ımız Abdullah Özyiğit'e daima bizi desteklediği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.