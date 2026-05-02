48 Gençlik'ten kenetlenme çağrısı: 'Muğla için inanç ve gurur günü'

Şanlıurfa deplasmanından galibiyetle dönen Muğlaspor'da yüzler gülerken, taraftar grubu 48 Gençlik'ten şehre tarihi bir çağrı geldi. 4 Mayıs Pazartesi günü oynanacak rövanş maçı için "Tek bir boş koltuk kalmamalı" diyen taraftarlar, tüm şehri Atatürk Stadyumu'na davet etti.

Play-Off ilk maçında deplasmanda elde edilen kritik galibiyetin ardından Muğlaspor, dün akşam saatlerinde tesislerde taraftarların büyük coşkusuyla karşılandı. Meşaleler ve marşlarla takımlarına moral veren 48 Gençlik Taraftarlar Derneği, kutlamaların ardından odak noktasını rövanş mücadelesine çevirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, deplasman galibiyetinin gurur verici olduğu ancak asıl mücadelenin Muğla'da verileceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Takımımızın sevincine ortak olduk, bu önemli galibiyetin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Ancak o sevinç dün akşam itibarıyla geride kaldı. Artık tüm dikkatimiz, enerjimiz ve inancımız; 4 Mayıs Pazartesi günü Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynayacağımız rövanş maçındadır."

Muğlaspor sevdalılarına seslenen taraftar grubu, bu karşılaşmanın sadece bir maç değil, bir şehrin kenetlenme günü olduğunun altını çizdi. Tribünlerin tamamen dolması gerektiğini belirten dernek yönetimi, çağrısını şu sözlerle sürdürdü: "4 Mayıs Pazartesi günü Muğla Atatürk Stadyumu'nda tek bir boş koltuk kalmamalıdır."Tribünlerimiz Muğla'ya yakışır şekilde dolmalı, takımımıza 90 dakika boyunca en güçlü destek verilmelidir."Gelin, bu büyük mücadelede armamızın yanında olalım. Muğlaspor'umuzun gücüne güç katalım."

Şehrin inancını sahaya yansıtmak istediklerini belirten taraftarlar, Şanlıurfaspor ile oynanacak ikinci ayak maçında Muğla halkının stadı bayram yerine çevireceğine inandıklarını ifade etti. Yeşil-beyazlı camia, Pazartesi günü oynanacak bu dev karşılaşma için geri sayıma geçti. - MUĞLA

