40 yıl düşünülse kimsenin aklına gelmez! Jorge Jesus'a sürpriz talip

Adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a sürpriz bir talip çıktı. Teknik direktörü Herve Renard ile yolları ayırma kararı alan Suudi Arabistan, Portekizli hocayla ilgileniyor.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenerek adından söz ettiren Suudi Arabistan, teknik direktör Herve Renard ile yolları ayırma kararı aldı. Yeni hoca arayışına geçen Arabistan gündemine sürpriz bir ismi aldı.

LİSTELERİNDE JORGE JESUS VAR

Al Riyadh'a göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğu için Jorge Jesus'un da aralarında bulunduğu 3 hocaya teklif götürmeye hazırlanıyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE TEMASA GEÇEBİLİRLER

Suudi yetkililerin kısa süre içerisinde, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile görüşme yapması bekleniyor. Federasyonun listesindeki diğer iki hoca ise Zinedine Zidane ve Roberto Mancini.